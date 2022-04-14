宜蘭縣頭城鎮政治版圖是藍大於綠，頭城選區有2席議員席次，民進黨提名1席，有鎮民代表簡英俊、林詩穎登記，今天（14日）公布民調初選結果，林詩穎以2.29個百分點之差距勝出，但簡英俊對提名有疑義，綠營能否拿下頭城的議員席次，仍待整合與考驗。

宜蘭縣議會有34席議員，頭城選區有2席，現任議員為民進黨林金龍，林金龍決定讓給新世代，並未登記初選，另一席原為國民黨蔡文益，但蔡文益辭去議員擔任頭城鎮代理鎮長，國民黨內也僅有蔡文益登記選鎮長。

經兩家民調公司電話民調後，林詩穎獲得41.1711％支持，簡英俊是38.8780％，林詩穎以2.29％的些微差距勝出，將代表民進黨參選頭城選區議員。

民進黨頭城聯誼會向縣黨部建議頭城鎮長候選人人選是文創業者「媽媽號」執行長林瑞文，縣議員是簡英俊，但登記初選時，林詩穎前往黨部登記，黨部按照程序展開協調、民調等作業，讓簡英俊不滿，因為以往只要頭城聯誼會決定人選，誰就披綠袍上陣。

簡英俊表示，感謝頭城鄉親與頭城聯誼會的支持，因為他努力不夠，要向支持者、競選團隊、頭城聯誼會表達十二萬分的歉意，未來會徵詢地方意見，再來決定下一步該如何為頭城鄉親服務。

林詩穎表示，感謝前輩林金龍縣議員，林金龍急流勇退讓年輕人傳承；頭城是藍綠板塊差異極大的地方，初選只是一個過程，年底選舉她會配合民進黨縣長候選人、黨公職，為年底選舉打拚而努力。

頭城鎮向來是藍軍的鐵票區，國民黨蔡文益提早布局擔任代理鎮長，但面對民進黨林瑞文與同黨籍的前代表會主席林樂賜挑戰；縣議員部分國民黨有前縣議員賴良洲登記，無黨籍前縣議員林東成也可能參選，至少有3人爭搶2席議員席次。