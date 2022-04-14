英超前4名可獲得歐洲冠軍聯賽參賽資格，而本賽季的前3名基本上已由曼城、利物浦和切爾西鎖定，最後名額由托特納姆熱刺、兵工廠、西漢姆聯、曼聯和狼隊爭奪。曾處於競爭最有利位置的兵工廠，進入4月份遭遇二連敗，加上3月中不敵利物浦，近4輪吞下3敗，領先分數已揮霍殆盡；反觀原先只排名第7的熱刺一路狂飆，豪取4連勝後已升上第4，以57分領先兵工廠3分，儘管多賽一場，但熱刺的得失球差+19，大幅領先槍手的+9，如果球季結束兩隊積分相同，在比較得失球差的情況下，熱刺明顯已佔有極大的優勢。

熱刺和兵工廠在台北時間5月13日凌晨還有一場正面交鋒，很有可能就是決定第4名歸屬的關鍵一戰，但在此之前，兩隊仍必須步步為營，接下來的比賽都有不能再輸的壓力。兩隊剩下的賽程，似乎對熱刺比較有利，最後7輪的對手分別是布萊頓(主)、布倫特福德(客)、萊切斯特城(主)、利物浦(客)、兵工廠(主)、班來(主)和諾里奇(客)。作客對利物浦是比較困難的一仗，最後兩輪碰上的對手則有可能已提前降級。

兵工廠方面，最後8輪賽程如下：南安普敦(客)、切爾西(客)、曼聯(主)、西漢姆聯(客)、里茲聯(主)、熱刺(客)、紐卡索聯(客)和艾佛頓(主)，其中有4場要碰到目前排在前7名的球隊，作客對切爾西、西漢姆和熱刺都絕對是難踢的比賽，主場對仍有爭4希望的曼聯，以及近期復甦的里茲聯，都不是能輕易擊敗的對手。

回來看看本周兩隊的比賽，以熱刺火熱的近況看來，主場對布萊頓不是太大問題，布萊頓上周作客擊敗兵工廠，但原因是槍手傷病和低迷所致，熱刺前場三叉戟狀況好得驚人，尤其是南韓國寶孫興慜，近3輪攻進6球，本季17球已躍升至進球榜第2名，僅次於20球的薩拉 (Mohamed Salah)；肯恩 (Harry Kane)雖然近4輪只進1球，但送出了5次助攻；冬季轉會加盟的庫盧塞夫斯基 (Dejan Kulusevski) 也有1進球3助攻，要阻止他們3人同時發揮是很難的任務，相信熱刺在主場再大勝一場不是難事。推薦熱刺-1勝，總分2.5球大。

兵工廠近況低迷，跟三個關鍵位置的傷兵有關，一是左後衛蒂爾尼 (Kieran Tierney)、二是防守中場帕特 (Thomas Partey)、三是右後衛富安健洋，三人本季都有亮眼演出，富安的右後衛位置還有葡萄牙國腳蘇亞雷斯 (Cédric Soares)可以替補，但其餘兩個位置都沒有可靠人選，作客負水晶宮是左後衛塔瓦雷斯 (Nuno Tavares)被打爆，加上帕特受傷退場；主場負布萊頓則因為將扎卡 ( Granit Xhaka)移防左後衛，防守中場洛康加 (Albert Sambi Lokonga)完全無法頂上帕特和扎卡的工作。這3名大將目前仍在傷病名單中，本周應無法上場，對手南安普敦上周在主場被切爾西6:0血洗，近5輪不勝輸了4場，正好拿士氣低迷的兵工廠開刀，槍手作客沒本錢讓球，推薦南安普敦+1勝。