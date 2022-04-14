《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）四強賽受新冠疫情影響，期間經過兩次延賽，總算於週二（4/12）續行。四強賽採取雙敗淘汰的BO5（5局3勝）制，四強隊伍－V5戰隊、滔博電競（TES）、皇族RNG、京東電競（JDG），經過週二、週三（4/13）的第一輪比賽，結果由TES戰勝V5、RNG戰勝JDG。落敗的兩隊，首先將會在週六（4/16）交手，比賽勝方晉級敗部第二輪的賽事，敗方則會直接被淘汰而無緣本季的冠軍獎座。比賽至關重要，切勿錯過，以下是相關分析：

4/16（六）17:00 京東電競＠V5戰隊

推薦：不讓分「V5戰隊」勝

先說JDG，四強第一輪的比賽以2：3的比數敗給RNG，落入敗部的JDG，接下來需要連贏2場比賽才能在敗部復活，晉級至冠軍決賽。與RNG的比賽，前2局JDG的中野組合－中路Yagao及打野Kanavi兩人掌握對手多次的失誤，在比賽前期迅速替隊伍建立優勢，順利拿下勝利。但第3局Kanavi多次失誤送給對手5個人頭（擊殺數），讓RNG拿下逆轉的第3局勝利。接下來的第4及第5局，JDG依然無法減少他們的失誤，反而讓對手的雙核心－中路Xiaohu及下路GALA兩人有機可趁，最終打出讓2追3的逆轉勝。

再說V5，賽前冠軍呼聲最高的V5，前場比賽同樣以2：3敗給TES，從比賽內容來看，第1局能以13：2（擊殺數）及逾1萬的經濟領先，輕鬆拿下TES的V5，他們關鍵的中野組合－中路Rookie和打野Karsa狀態絕對不差，V5最大的問題，是他們的B／P（禁用／選用）還有進步的空間，比賽中Rookie多次遭到對手針對，不僅無法搶到適合V5的節奏型英雄，更是讓Rookie只能選用像是「維克特」或是「星朵拉」等目前遊戲版本較弱勢的英雄，這使得V5缺少能在比賽前期建立優勢的中野組合，也是他們在四強第一輪賽事中失利的重要原因。

V5的實力不差，單論兩隊的中野組合，V5略勝一籌，而B／P方面的問題，距離比賽也還有幾天時間能夠調整，提高Rookie英雄的優先級，或許是個可以考慮的方向。另一方面，V5也是非常擅長利用對手失誤而打出一波優勢的隊伍，JDG失誤過多的問題如果無法獲得改善，他們將難以在與V5的比賽中取勝。