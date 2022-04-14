高市副議長陸淑美率「KK政線」等12人登記，宣示議會過半決心。（柯宗緯攝）

現任邱于軒等6人聯合登記，喊出「川伯精神，服務傳承」口號。（柯宗緯攝）

現任邱于軒等6人聯合登記，喊出「川伯精神，服務傳承」口號。（柯宗緯攝）

已故前高市議長許崑源之女許采蓁今也登記，正式宣告投入前金、新興、苓雅選舉，國民黨發言人李明璇、高雄青工總會長黃韻涵陪同。（柯宗緯攝）

已故前高市議長許崑源之女許采蓁今也登記，正式宣告投入前金、新興、苓雅選舉，國民黨發言人李明璇、高雄青工總會長黃韻涵陪同。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市議員4月13日至15日登記，今（14）日早上多打團體戰，場面熱鬧滾滾，提前炒熱選舉氣氛。現任邱于軒等6人聯合登記，喊出「川伯精神，服務傳承」口號。新人許采蓁找兩名黨內新生代正妹力挺，副議長陸淑美則率「KK政線」等12人登記，宣示議會過半決心。

今黃柏霖、陳美雅、陳若翠、邱于軒、宋立彬、李雅靜等6位議員聯合登記，還與前高雄市副市長李四川合照喊出「川伯精神，服務傳承」口號，李站在C位拿著鐵鎚。邱于軒表示，因為疫情關係，川伯無法陪同登記，但6名議員老幹新枝力拚連任，也盼傳承川伯做實事的精神，繼續為市民拚福利。

對於目前「母雞」難產，國民苦尋不著高雄市長人選，邱于軒說，小雞當自強，至於市長人選交給朱主席。陳美雅則認為，民進黨其他縣市也還沒推人選，關鍵是高雄市要贏，高雄人值得更好更棒的市長。

已故前高市議長許崑源之女許采蓁今也登記，正式宣告投入前金、新興、苓雅選舉，國民黨發言人李明璇、高雄青工總會長黃韻涵陪同。許采蓁說，雖然這次選情艱困，但以前爸爸曾告訴過她「選舉票還沒開出來，不會有定論」，自己一定會全力備戰。李明璇、黃韻涵則說，國民黨有非常多年輕人願意站出來，黨有一點點在改變，請大家拭目以待。

高市副議長陸淑美今率領12位現任高雄市議員與擬參選人，蔡金晏、黃香菽、李亞築、李眉蓁、鍾易仲、蔡武宏，以及林義迪、吳利成、黃天煌、王耀裕、呂謦煒一起前往高雄市黨部登記，在場宣示國民黨議會要過半的決心。

5連霸高市議員陳麗娜將交棒給新人呂謦煒，今他特別在媽媽陪同下登記參選。呂直說，從小在貧苦環境長大，用獎學金貼補家用，媽媽一直以來是支撐他最大的依靠，而這次登記費用籌措過程辛苦，尋找多方面資源，感謝社會大眾的支持。

不過，前議長許崑源辭世後，國民黨失去重要的議員選戰操盤手。陸淑美認為，國民黨最重要的是掌握主流民意，市長候選人如此，議會要過半，更是如此，而對於選情仍樂觀審慎，但戒慎恐懼。

今天下午同樣精彩，左楠區新人白喬茵力邀國民黨籍台南市長擬參選人謝龍介陪同登記，同區新人李昶志則邀來前國民黨主席江啟臣助陣，新人拚場已嗅出濃濃火藥味。

國民黨議會議員高雄