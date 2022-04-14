全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc宣布其在智慧製造方面的傑出創新，榮獲製造業評審－擁有14,000名公司會員的美國全國製造商協會（NAM）的製造業領袖委員會（MLC）所頒發的2022年製造領袖獎。

本次獲獎的專案為工廠中大量的AI分析提供強大的基礎。這項創新策略名為OPICA（集中化分析的光學檢測），可支援工廠邊緣分析。這是一種深度學習專用的無程式碼應用，可辨識出生產過程中出現的瑕疵，並防止此瑕疵落入下游產線。

MLC資深內容總監Penelope Brown表示，評鑑此項目的評審指出，此應用突破了檢查的極限，並以經驗證的強大成果展現出先進的技術應用。

此款屢獲殊榮的解決方案以包容性為構建理念，具備以下三種特色來實現廠房AI民主化，包括利用AI「增強」人類勞動力，而非「取代」，被AI取代的廠房操作人員可調動到更高階的職位，而非離開公司。提供一款無程式碼的神經網路訓練與驗證解決方案，即使非程式設計師也同樣可以使用。匯集工程師、資料科學家與電腦科學家等具備各種技能的人來發展。

協助開發Seagate解決方案的工程總監Gary Kunkel表示，針對製造業而言，電腦視覺方面的挑戰相當常見。從歷史上看，解決方案往往是運用電腦視覺工程師等專業資源開發而成的。打從一開始，我們就明確知道可以運用深度學習技術來開發無程式碼工具，以此訓練神經網路來辨別圖片中的瑕疵和特徵。這促成了民主化發展和解決方案的指數型成長。能解決問題的人數已從一、兩人增加到數十人，未來更可以讓上百人來解決此類問題。

專業知識已不再是開發數學電腦視覺演算法的必需品。預防瑕疵的專家可以拍攝製程和設備的照片並對其進行標記，再使用無程式碼軟體（GUI圖形使用者介面）來訓練模型以辨識損壞狀況，分散式知識導向更輕鬆地擴充。

OPICA由Docker容器、Kubernetes容器調度、RabbitMQ資料傳遞、Edgeline伺服器、人為監督（Human-in-the-loop）模型管理儀表板和高速Seagate儲存裝置等可擴展且模組化的資料工程技術構成，每天可處理高達300萬次多類別深度學習推論。

Seagate營運與技術執行副總裁Jeffrey Nygaard表示，我為我們跨部門團隊的協作創造力感到驕傲。利用隨插即用的GPU和伺服器等運算資源，我們可以輕鬆進行擴充以每日處理超過1,200萬張影像。

此解決方案提供高達三倍的投資報酬率。此應用可將檢測精度提升至少20％，只需要7台自動化機器，即可完成150名操作人員每天用手動顯微鏡檢查數百萬個零件的工作。MLC的Penelope Brown表示，Seagate作為高效獲獎隊伍中的一員，是展現製造業新興數位時代可能性的一個典範。