新北市板橋區某托嬰中心驚傳有女嬰死亡，一位9月大徐姓女嬰12日被送到亞東醫院急救，但到院前即死亡，搶救後不治，而社會局昨日調閱監視器發現，照護員有在孩童午睡時，將棉被拉至頭部，並側身把腳放在棉被，疑似因此窒息悶死，新北地檢數昨日相驗後，指示另期解剖確認死因。警方指出，訊後將依過失致死罪嫌，將托嬰中心負責人及照護員移送，但詳情仍待調查釐清。

社會局指出，本月12日接獲中心人員通報，指出女嬰已無呼吸心跳，急救無效，初步與托育中心聯絡後，發現有棉被覆蓋幼兒臉部的狀況，昨日調閱監視器，發現女嬰當日下午1時還有活動狀況，但照護員中午安撫女嬰午睡時，持續有將棉被蓋頭、側身以腳置於棉被上10多分鐘，3時許起床後發現女嬰呈現趴姿，近5時將女嬰送醫。

社會局補充，12、13日稽查發現該托嬰中心都有師生比不符的狀況，因有照護不當的狀況，將依違反兒童及少年福利與權益保障法對該中心裁罰24萬元，另外托育人員也同樣依法開罰24萬元。

海山分局指出，新北地檢署昨日已會同法醫相驗，並無發現外傷，初步排除受虐的原因，但詳情仍待進一步解剖釐清死因，另外初步將依過失致死罪嫌移送托嬰中心負責人及照護員。