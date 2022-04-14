「沈可婷」衝上Google熱搜關鍵字排行。（翻攝自Google）

沈可婷是誰？Google關鍵字排行榜今突然竄上「沈可婷」三字，實際上，沈可婷為馬來西亞華裔女子，2017年深夜間開車撞上一整群騎乘蚊型競速腳踏車的巫裔青少年，造成8人死亡，沈可婷原先二度無罪獲釋，13日當地法院改判6年徒刑，再次掀起輿論關注。

據了解，沈可婷現年27歲，為馬來西亞華裔，沈可婷於2017年間凌晨開車行經柔佛新山內環公路，該處路段為彎道斜坡，當時有一整群巫裔少年騎乘蚊型腳踏車自該路段溜逸而下，享受飆速快感，而該處燈光昏暗，沈可婷未注意到腳踏車隊，便撞上整群人，共造成8死8傷，還有許多少年事發後棄車逃奔。

沈可婷在過去審理時，兩度因證據不足遭到無罪釋放，但總檢察署一再上訴，此案現由新山高等法庭審理，沈可婷辯稱案發當時天色昏暗，沒注意到少年騎腳踏車，也不曉得該地會有人在晚上騎腳踏車。

新山高等法庭法官認為，案發當時雖環境清幽，沈可婷應注意到現場燈光昏暗，在能見度低時放慢速度行駛，但沈可婷以時速50公里行駛於該路段，並未注意到現場存在的風險，甚至奪走8條人命，故不採信其說詞，依疏忽駕駛致他人死亡罪，改判6年徒刑，另須及時繳納新台幣約4萬1千餘元的罰款，若不從，需另增加6個月徒刑替代。

值得一提的是，所謂蚊型腳踏車，是拆去煞車追求競速的腳踏車，盛行於膚色較深的馬來族（巫裔）青少年，青少年騎乘加速後，以翹起雙腳趴著的方式，享受競速快感，最高時速可落在40至60公里，被當地人稱為「蚊子黨」。而蚊子黨每次都成群結隊，在路上飆車，造成用路人困擾，致輿論對此深感反感，甚至不惋惜沈可婷案中死去的巫裔青少年，有當地民眾發起釋放沈可婷的聲援活動，替沈可婷喊冤。