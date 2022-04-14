每年要繳的稅金好幾種，單是小客車就有2種費用要繳，分別是4月的「使用牌照稅」及7月「汽車燃料使用費」，但很多車主常常記不住開徵月份。公路總局表示，其實可以用一個口訣「牌4燃7」（諧音「牌是藍漆」），輕鬆記住繳費月份。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，牌照稅屬於地方稅收，由各直轄市及縣市政府稅務機關徵收；汽燃費則是規費，由公路總局委任各地監理機關代徵。但民眾常把這2種費用搞混，因此每年4月牌照稅開徵期，常有民眾因未收到牌照稅繳款書，而至超商多媒體機補單誤繳成汽燃費。雖然汽燃費補單畫面，會顯示「限繳日期是7月31日」的提醒訊息，但偶爾還是有民眾不小心誤繳，等收到牌照稅催繳書時，才赫然發現自己補錯單繳錯費了。

李瑞銘表示，其實可以用一個口訣「牌4燃7」，諧音「牌是藍漆」，就可輕鬆記住繳費月份。牌照稅的繳費時間，自用汽機車是4月，營業用汽車是4月和10月；汽燃費的繳費時間，自用汽機車是7月，營業用汽車是3、6、9、12月。另電動汽機車免繳汽燃費，機車排氣量150CC以下免繳牌照稅。