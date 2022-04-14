星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，巨蟹座、獅子座、雙魚座、金牛座的人單身時完全是工作狂，以賺錢為樂，偏偏談戀愛時就徹底化身戀愛腦，完全無心工作。

▍1.巨蟹座

巨蟹座忍耐力很強，能忍受巨大的壓力和辛苦，他們的性格溫和又體貼，能交到許多好朋友，人脈穩固，因此單身的時候只要認真工作，升官、加薪都不是問題，但是只要開始談戀愛，智商和情商就瞬間下降，一點風吹草動都能讓他們崩潰，隨時想要查勤，難以安心，一整天的情緒起伏都受到戀人影響，無法好好工作。

▍2.獅子座

獅子座很有自信，做什麼都想要爭第一，希望自己能成為眾人矚目的焦點，他們有實力、肯努力，因此單身時在職場上往往會有亮眼的表現，是公司的紅人、長官的左右手，但他們只要有了喜歡的人，就會燃起勢在必得的決心，追到手後整天想著怎麼寵對方，無心於公事，戀愛腦讓他們的工作表現一路下滑。

▍3.雙魚座

雙魚座很有責任感，單身時完全是為事業而生的鬥士，加班再晚也沒關係，沒有加班費也無所謂，只要能把老闆交辦的任務做好，他們就能獲得很大的成就感，偏偏雙魚座最大的弱點就是戀愛腦，每次只要墜入愛河，所有的理智、判斷力就全部下線，世界繞著戀人旋轉，把賺錢拚事業拋到腦後，什麼都不管了。

▍4.金牛座

金牛座單身時眼裡只有錢，每天都在想著怎麼賺到更多錢，看著存款數字不斷上升，會讓他們有很大的安全感，不過他們個性比較固執，在愛情中如果認定一個人，就會不計代價的付出，此時眼裡就只有愛情，不再那麼在乎賺錢，如果修成正果當然很好，但遭到背叛就會很難走出情傷，難以接受下一段感情。