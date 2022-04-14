冷靜、查證、165，防詐三招，提醒民眾要留意。（警方提供）

透過Line每天問候親朋好友，已成民眾的早課之一，豐原警分局繼去年首次推出早安圖，今年再推出「貓系列防詐早安圖」，利用各種貓咪動作姿態，搭配現行各類詐騙手法、防詐短句，設計出貓系列早安圖；共有直式15張、橫式15張總計30張，剛好滿滿傳送1個月。

警方指出，你也是每天都會收到或傳送早安圖的人嗎？你有想過早安圖除溫馨問候，還能提醒親朋好友受騙嗎？豐原警繼去年第一次推出早安圖，今年因應虎年，再推出第二波「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同貓咪的動作姿態，搭配現行各類詐騙手法防詐短句，既有趣又防詐。

豐原分局長劉安杰說，每張的「貓系列防詐早安圖」都可愛到融化，現在於豐原分局的臉書粉絲專頁「豐原警好讚」提供民眾免費下載使用，身為貓奴的你趕快來收編吧。

劉安杰強調，警方一直致力將犯罪預防宣導多元化，從分局獨有之台灣警察熊讚宣導口罩、豐原分局專屬電腦桌布、手機桌布等，這次再推出新系列的「防詐早安圖」，將犯罪預防宣導融入民眾日常生活，除了暖暖的問候，更能提醒親朋好友們避免遭受詐騙。