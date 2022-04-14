新冠疫情大爆發，教育部宣布放寬停課標準，引爆爭論！國民黨智庫執行長柯志恩、淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩昨(13日)在臉書說，政令一出，大學生哀號遍野，老師則一半一半，她則是認為，過去的防疫標準很嚴，突然之間又說要維持正常生活，過去不願普篩，現在說快篩劑的準確度可達9成9〈感謝生技技術這麼快時間提升〉，過去認為不需準備太多口服藥物，現在說要緊急採買補足缺口，政府的作為到底是「超前」還是「隨後」？

教育部宣布高中以下需1/3以上班級或全校10班以上確診，才停課10天。柯志恩提到，大專院校是以確診的學生為基礎，如果我的學生有人確診，我和其他一起上課的同學就要停止實體上課，配合疫調，當然這時就要自主管理不能來學校，改採遠距教學的方式，如果幾日後接觸者都確認是陰性，就可恢復實體的課程。如果要達到全校停課，標準是比過去高，要全校有1/3以上系或所因有學生確診，暫停實體課程10天，這時學校才全部停課。

柯志恩談到，政令一出，大學生哀號遍野〈他們到底是有多不想來學校阿〉，大家顯然想念過去起床後，不用梳洗打開電腦就可聽課的。老師則一半一半，有人台下沒學生講起話來就沒勁，有人則覺得省下了交通時間效率也不差，反正各有應付之道。但場景換到中小學，就完全不是那麼一回事，小學生沒有疫苗的防護力，如果要全校達10班或1/3的班級數才符合全校停課的標準，這樣會不會讓孩子暴露在高風險下？但如果像過去2人就停課，以病毒傳染的速度，可能全國都要面臨停止實體上課的挑戰，這些都是做決策時的兩難。

因此柯志恩質疑，過去的防疫標準很嚴，突然之間又說要維持正常生活，變得有點太鬆，過去不願普篩，怕篩劑準確度不足，會篩出偽陰，現在說快篩劑的準確度可達9成9〈感謝生技技術這麼快時間提升〉，過去認為不需準備太多口服藥物，現在說要緊急採買補足缺口，政府的作為到底是「超前」還是「隨後」？