張姓公車司機前年年底因黃姓女乘客因反應車內有人未戴口罩，他並未立即處理，引發女乘客不滿，同時以手機拍攝他的營業登記證，張男認為女乘客四處檢舉他人，自己也會被檢舉，怒斥「漢奸」、「走狗」、「抓扒子」，女乘客受辱後控告司機公然侮辱，張姓司機調解時，賠償女乘客3萬6000元，雙方達成和解，士林地院法官諭知，全案公訴不受理。

女乘客前年12月底搭乘63路公車，發現有其他乘客拿下口罩，在車內飲食，立即向張姓司機反應，但司機也並未停車制止正在飲食的乘客，氣得他以手機拍攝車內的營業登記證，打算依上方的名字，向客運公司檢舉，張姓司機因而動怒。

張男一邊開車，一邊怒罵「漢奸」、「走狗」、「抓扒子」，女乘客認為自己的受到汙辱，怒控公然侮辱罪，但經法院調解，張男擔心影響工作，同意賠償3萬6000元解決此事，而女乘客收到賠償後，也具狀撤回告訴，法官諭知公訴不受理。