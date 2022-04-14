擁有百萬粉絲的Youtuber「理科太太」（本名：陳映彤）去年11月爆出和台裔美籍的藥劑師「理科先生」John婚變，日前John更為了打官司回台，如今暫時無定論。而理科太太最近二度上李四端所主持的節目《大雲時堂》，上回上節目時夫妻倆攜手現身，如今卻只剩她一人，談到離婚主因，她認為是婚前不夠了解對方，也自嘲是沒聽媽媽話的結果。

理科先生去年11月回台見兒子家人，並出席與理科太太的離婚官司庭審，當時女方經紀人強調，遠距離並非離婚主因，夫妻兩人因摩擦在美國做過婚姻諮商，雙方是在和平、理性的評估下，才做了離婚決定，之後理科太太作客網紅丹妮婊姐的Podcast節目，更意有所指對對方說：「婊姐你看著我的眼睛，跟我念一次，千萬不要結婚！」讓眾人笑翻。

理科太太和理科先生同台畫面成追憶。（圖／中時資料照片）

今年2月理科先生宣布將暫時離開台灣，想到將有一段時間無法見到兒子，直言會是一段艱難的時光，但他不希望兒子的處境隨著他們婚姻破裂陷入難局，也不願逼迫讓兒子得在父母之間做選擇，「但是我會努力讓Mile感受到他父親的愛，因為愛能克服一切」，被問到是否還愛理科太太？John回應：「Evelyn（理科太太）永遠是Miles的媽媽，我希望他們的人生都能活得成功。」

據《ETtoday星光雲》報導，最近理科太太單槍匹馬上李四端的節目，相較於上次現身《大雲時堂》還是有配偶的狀態，今非昔比的轉折讓她相當感慨，透露自己小時候跟媽媽感情親密，但越大就越疏遠，甚至戀愛、奉子成婚都不過問媽媽，打趣呼籲應該要「聽媽媽的話」，她也承認離婚是因雙方價值觀不同，雖然做過協商但仍無法彌補彼此的分歧，反而讓分歧點更嚴重，目前她沒考慮找新對象，就算有戀情也不會以結婚為前提，能好好陪伴比較重要。