高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，首度跨界與高雄市政府警察局合作，一同呼籲青少年反毒犯罪預防宣導。由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大，穿上帥氣的警察制服，到警察局拍攝形象照片。

為了準備適合讓兩位身高超過195公分球星穿著的制服，警察局事前向身材高大魁武的同仁(前鎮分局勤指中心主任于智任，也是前警光籃球隊球員)商借制服，13日下午，兩位球星現身警察局門口，馬上成為往來民眾的目光焦點，更有認出兩位球星身分的民眾，驚呼沒想到球星除了上場打球時帥氣，穿上警察制服也超萌。

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，首度與高雄市政府警察局合作進行反毒犯罪預防宣導。由本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大，穿上帥氣的警察制服，到警察局拍攝形象照片。(高雄市警察局提供)

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，首度與高雄市政府警察局合作進行反毒犯罪預防宣導。由本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大，穿上帥氣的警察制服，到警察局拍攝形象照片。(高雄市警察局提供)

市警局少年警察隊為宣導青少年反毒、從事正當休閒娛樂、運動，以強化青年學子培養樂觀正向的態度，現場提供相關反毒宣導標語及反毒看板，由二位海神隊球星擔任反毒大使，拍攝相關反毒宣導照片，提高青少年關注度，加強日後反毒宣導活動宣傳效果。另於4月17日將邀請約200位本市國、高中(職)籃球隊學生到場蒞臨觀賞高雄海神隊的比賽。

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，首度與高雄市政府警察局合作進行反毒犯罪預防宣導。由本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大，穿上帥氣的警察制服，到警察局拍攝形象照片。(高雄市警察局提供)

市警局表示，將送給本局臉書、IG的粉絲朋友們4月17日(星期日)15:00高雄海神隊(VS桃園雲豹)在高雄小巨蛋的賽事門票(防疫期間，入場請配合實名(聯)制及落實個人防護措施，配帶口罩、量體溫、酒精消毒，以保障觀賞球賽的安全，敬請配合。當天防疫規範依照政府規定實施)，已於4月13日15時起至4月16日12時止，每天下午15至21時(4月16日8至12時止)，至警察局(高雄市前金區中正四路260號)出示市警局臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張門票，請本局粉絲們儘速來找我們，數量有限，以免向隅。(門票送完為止並於粉絲專頁公布已送完)