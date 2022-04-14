不少人在減脂時，會刻意減少澱粉的攝取量，改為多吃蔬菜，不過營養師余朱青指出，有10種植物最容易被誤認為蔬菜，但其實它們的「真實身分」是澱粉，若是不小心吃下肚，反而攝取更多熱量和醣份，千萬不能大意！

余朱青在臉書粉專發文分享，6大類食物包含全榖雜糧類（米麥類、澱粉根莖類、豆類及果實類）、蔬菜類、豆魚肉蛋類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類，然而有些食物的「真實身分」容易被混淆，人們以為吃下肚的是蔬菜類，孰不知其實是澱粉。

余朱青提醒，千萬不要以為植物全都是蔬菜，像是常見的碗豆、玉米、蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡等都是澱粉，而菱角、玉米、地瓜、馬鈴薯、芋頭等也是可以當作主食的澱粉。儘管如此，有些全榖雜糧類仍是很好的澱粉來源，富含營養素與礦物質，像是玉米和地瓜，但食用時還是需要注意分量，以免攝取過高的熱量。

一般蔬菜100公克的熱量為18大卡、總碳水約2.4公克，而「隱藏澱粉」中的牛蒡100公克熱量就84大卡、總碳水19.1公克，是蔬菜的8倍；芋頭100公克的熱量更高達128大卡、總碳水26.4公克。值得注意的是，玉米筍雖然是玉米的「童年時期」，但它屬於蔬菜類，總碳水5.8公克；長大後的玉米則成為全榖雜糧類，總碳水11.4公克。

余朱青表示，蔬菜的熱量低又容易有飽足感，是在減脂或注重健康飲食者的好選擇，但在挑選蔬菜的時候，一定要仔細判斷到底是真的蔬菜，還是其實是隱藏澱粉，以免想減脂不成，反而吃進更多的熱量和醣份。