立榮航空今天臨時董事會確定由星宇航空董事長張國煒代行董事長職務，總經理則由星宇董事長特助周寶裕擔任。張國偉受訪強調，沒有立榮跟星宇合併規畫，他現在只是代管立榮航空。

昨日立榮航空改派法人代表，長榮國際2席董事法人代表改由弟弟派支持的鄭深池與張明煜出任，長榮物流法人代表林寶水，英屬維京群島商雲杉公司3席，分別為宋耀明、林文鵬 、張耀婷，以及獨立董事王輝賢，監察人分別為黃蓓蓓、長榮航空代表人吳光輝。

原先張國煒可掌控3席董事的雲杉公司中的董事宋耀明改由張國煒出任，也在今天董事會中選出張國煒代行董事長職務。

至於外界傳出立榮跟星宇合併，張國煒表示，沒有立榮跟星宇合併規畫，現階段以穩定公司為原則，因為立榮肩負國內線6成運力，在第一時間確保立榮營運上非常順暢，不能因為轉換影響國人交通需求。他說，企業家要有良心作事業，家裡事家裡處理，合併茲事體大，短期之內沒有合併需要，業務上合作在所難免，現在跟其他航空公司也有合作。

張國煒指出，集團業務分工處理就可以，畢竟都是張家產業，對他而言，已經自己創業星宇，這次承蒙長榮國際支持，暫時接立榮董事長，先把立榮弄好，畢竟立榮每天運行，而且國內線對台灣很重要，立榮以後發展，他鬼點子很多，慢慢提升方式處理。