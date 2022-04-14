「沒人在車裡，這太誇張！」一位舊金山警察近日在街頭攔下一輛晚上沒開大燈的無人駕駛自動車，員警與自駕車的互動過程呈現出現實世界與未來科技之間待彌補的鴻溝。

在4月9日上傳至影音分享網站YouTube的一段影片中可以看到，一輛自動駕駛車被警車攔下在路邊暫停，一位警察朝著自動車窗探頭、試圖打開車門。影音中錄到警察說，「沒人在車裡，這太誇張」。

這位警察才轉身準備回到警車找同事一起處理，沒想到這輛自動車竟然「加速離開」，影片中傳來錄影者和現場民眾笑聲。

這輛使用無人駕駛技術的自動車穿越前方一處十字路口後，立即停在一家中餐廳前面的路邊，自動車並打出後方警示信號，警車隨後追上。

路過的一名女子好奇地說，「發生了什麼事？我一定要看一下」。

3位舊金山員警圍繞著這輛自動車，最後由其中一人持手機打電話給自動車所屬的Cruise公司（Cruise LLC）。Cruise是從通用汽車（General Motors）移轉出來研發自動駕駛技術的公司。

「舊金山紀事報」今天報導，警方沒有對這輛自駕車開出罰單，Cruise解釋，這輛車被警察攔下後又離開是要前往「一個最近距離的安全地點停車」。

Cruise回應，公司的自動車能夠偵測、識別警車的燈光和警報器，因此在車道上先停了下來，但之後由遠端操作人員指示這輛自動車自行偵測「最近的安全地點」，就在隔一個十字路口的路邊。

Cruise公司表示，自動車的儀表板上有訊息通知，提醒交警與Cruise顯示的電話號碼聯繫，不過Cruise沒有解釋為何員警一開始沒有看到訊息。

就在警察打電話給Cruise後，遠端的操控人員拉下車窗，並說出「大燈問題已經排除」，Cruise並補充，有人為的錯誤導致這場混亂。

Cruise自駕車內有兩個橘色按鈕，能讓乘客和Cruise遠端人員溝通；Cruise表示，警察必須撥打相關的電話號碼，並非使用乘客的通話按鈕。

包括Cruise與谷歌（Google）母公司旗下專研自動駕駛技術的子公司Waymo都在丘陵地形、腳踏車騎士與行人眾多的舊金山複雜交通環境中展開測試，目前僅對公司員工和特定會員提供機器人計程車的服務。

Waymo在亞利桑那州鳳凰城已營運無人駕駛自動計程車多年，Waymo表示，「如果一輛車子被警察攔下，車窗會迅速搖下，車內的音源系統能讓遠端人員和警察溝通」。

報導提到，Cruise和Waymo皆表示已對員警等提供相關訓練，包括文件、影片和可撥打的電話號碼。但對於沒讀過Cruise給的24頁說明書和19分鐘影片的員警，自駕車似乎未能有效引導車子外面的人如何聯絡該公司。

史丹佛大學工業工程系設計研究中心執行主任希爾金（David Sirkin）說，這起事件說明自動駕駛公司必須多加考量自動車與車外人員的互動溝通情境。（編輯：郭中翰）1110414