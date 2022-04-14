促轉會分別在3年前審定4286筆、2年前審定80筆國民黨蔣中正「總裁批簽」檔案移歸國有，經該黨提起行政訴訟，上個月台北高等行政法院認為，後者80筆批簽因蔣身兼該黨總裁及中華民國總統，對於動員戡亂和戒嚴體制具有不可分割關係，相關核示屬政策重要史料，駁回國民黨之訴。14日北高行就前者4286筆總裁批簽，再度判決國民黨敗訴。

2019年11月，促轉會審定4286筆「總裁批簽」系列檔案為政治檔案，後來又發現國民黨尚有80筆類似檔案未通報，於是在2020年9月4日審定要求該黨將上述80筆檔案依清冊，分別移歸給國家發展委員會檔案管理局和檔案局，國民黨則分別就上述行政處分提起行政訴訟。

上個月北高行在80筆總裁批簽的判決理由中指出，相關批簽是蔣1950至1975年任國民黨總裁期間所作批示，當時他身兼政府與執政黨最高領導人，批簽雖為政黨內部公文，但內容與國家公權力行使或國家政策形成密切相關，而14日判決理由則尚待北高行進一步公布。