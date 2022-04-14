桃園確診破80例 創單日新高！鄭文燦要開記者會說明 12:552022/04/14 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦將於下午3點半親自主持疫情說明記者會。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市疫情延燒，據了解，桃園14日會新增超過80例本土確診個案，確診人數攀新高，市長鄭文燦將於下午3點半親自主持疫情說明記者會。 電商正熱 美數位廣告營收噴發 桃園＋65！13條傳播鏈狂燒 鄭文燦點名這2條要注意 #桃園 #確診人數 #新高 #鄭文燦 #開記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽3月獲利勁揚30％ 創疫情以來單月新高 10:132022/04/14 財經 主計長：日子不好過！國人痛苦指數恐破6％ 10年來新高 04:102022/04/14 財經要聞 人民幣中間價升212基點 創近半個月新高 11:552022/04/14 財經 因應輕症居家照護 桃園開發線上醫療軟體、藥師送藥服務 11:362022/04/13 生活 估這波疫情會超過4個月 柯文哲：輕症不要去擠醫院 17:112022/04/13 生活 2022誰來做老大》桃園市長 黃國園黨部否認圍強計畫 2周內找出在地最強參選人 04:102022/04/14 政治要聞 桃園紅火蟻災區冠全台 2.5億打水漂 04:102022/04/14 地方新聞 文青是門好生意 富錦街賣出店面總價新高 11:092022/04/14 房市新訊 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售 09:392022/04/14 區域情報-桃園 利機三引擎發威 今年營收戰新高 04:102022/04/14 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。