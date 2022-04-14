受央行日前宣布升息1碼、及行政院版本打房五拳闖關立法院所影響，房市第一季推案量「倒退嚕」，到2,800億元以下，呈現旺季不旺；不過單季平均銷售率竟還是站穩二成以上，房市多頭格局未被撼動。

據住展雜誌今（14）日最新統計顯示，北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於近幾年來土地市場成交熱絡，且建照核發量頻創新高，按理說推案量應該爆發性成長，但Q1推案量卻低於預期，主因除了既有的缺工、營造成本高漲導致推案進度落後外，也與央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查，以及打房五拳等利空政策接連出籠有關，不少指標大案公開進度因此推遲，以致於整體案量不增反減。

住展雜誌今天調查指出，台北市今年Q1推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。

至於新北市，Q1推案量近1千2百億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；其中主要是來自新莊推案爆出大量，高達374億元。

桃園方面，Q1推案量近500億元，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。

另外原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，何世昌指出，今年Q1依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過三成。

至於宜蘭與基隆等地，因案量基期低，變動幅度較大，都屬於正常狀況。