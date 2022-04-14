行政院長蘇貞昌指示，自今（14日）起開始啟動徵用快篩試劑，政府也已向外國進口快篩試劑，希望能達到每月4000萬劑目標，以因應民眾需求提供穩定快篩試劑量能，降低重症風險。消息一出立刻引發Ptt鄉民熱議，但多數卻是砲轟與開酸意見。

今天中午有鄉民在Ptt討論版轉貼上述相關新聞報導，並在文末留下一句「有政府會做事」，諷刺意味十足，立刻引來其他鄉民熱烈回應，紛紛留言「笑死！超後部署」、「台灣明明之前有這麼多時間準備，真的很可笑！」、「黨不管做啥都是對的好嗎？不要質疑起爭議」、「徵用~然後想買的買不到」。

而針對快篩試劑價格高昂、政府對普篩態度髮夾彎，鄉民們也質疑「台灣賣得比外國貴？神奇國度啊！」、「徵用？那錢誰付啊？哪裡動用預算？」、「以前反普篩，現在徵快篩」、「徵用是乞丐的意思嗎？」、「不敢普篩就不買快篩 現在才買... 超前佈署」