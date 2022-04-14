今天NBA東西區附加賽繼續進行，老鷹以132：103狂電黃蜂，將與昨天輸球的騎士爭奪東區第8名席位，西區部分鵜鶘有3位球員突破20分，以113：103狠拔馬刺，下一戰對手是輸給灰狼的快艇，同樣要爭取西區第8位置，而今天輸球的黃蜂、馬刺已無比賽可打，正式放暑假了！

CJ was a PERFECT 7/7 FGM in Q2 on his way to a 27-point first-half. The @PelicansNBA advance in the #MetaQuestPlayIn to face the Clippers for the 8th seed in the West! #WBD



CJ: 32 PTS, 6 REB, 7 AST

Ingram: 27 PTS, 5 REB, 5 AST



NOP vs LAC

Friday, April 15th at 10pm/et on TNT pic.twitter.com/kahmbfh2Jk — NBA (@NBA) April 14, 2022

老鷹此戰完全壓著黃蜂打，除了第三節比分以28：29些微落後，其他三節都處於領先，他們最多領先對手33分，只讓對方最多領先4分，一路掌控著節奏。而這場比賽焦點無疑是拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)與崔楊(Trae Young)的控衛對決，兩人分別拿下26、24分。

首節黃蜂氣勢相當不錯，鮑爾與隊友的妙傳配合仍有看頭，但老鷹射手群頻頻在外線開炮，狄安卓杭特(DeAndre Hunter)、賈林納利(Danilo Gallinari)、凱文杭特(Kevin Huerter)、波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)萬箭齊發，讓黃蜂打得非常吃力。

次節黃蜂一度將比分追到10分差內，但下半場老鷹靠著禁區猛攻將比分徹底拉開，黃蜂雖然試圖追趕，不過老鷹越打越順，穩穩拿下勝利，他們總共有6名球員得分超過雙位數。黃蜂這邊鮑爾拿下26分5籃板8助攻，可是命中率僅28%，無力帶隊取得勝利。

鵜鶘與馬刺的比賽相對激烈，首節打完雙方只有4分差距，但麥科倫(CJ McCollum)非常神勇，全場拿下32分6籃板7助攻，搭配英格拉姆(Brandon Ingram)的27分5籃板5助攻，馬刺在第二節後都處於疲於奔命的狀態。到第四節決勝階段馬刺努力用外線攻勢拉近比分，將分差逐漸縮小，一度看到希望。

The Playoff Picture after Night 2 of the #MetaQuestPlayIn Tournament



HAWKS vs CAVALIERS

Friday 7:30pm/et on ESPN



PELICANS vs CLIPPERS

Friday 10pm/et on TNT pic.twitter.com/iyqQXOxk33 — NBA (@NBA) April 14, 2022

比賽剩5分多鐘時馬刺追到只差6分，不過英格拉姆在剩2分鐘時的切入幾乎決定勝負，取得10分領先，此節鵜鶘僅拿21分仍將勝利收進口袋。他們有3人得分破20，中鋒瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)繳22分14籃數據鞏固禁區。馬刺這邊(Devin Vassell)砍下全隊最高的23分、外線13中7，主將穆雷(Dejounte Murray)得16分。