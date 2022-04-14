路透社報導，針對北韓又重新開始進行飛彈試射，美在聯合國安理會推動加強制裁法案，計畫對北韓的石油與菸草出口減半，並將北韓駭客組織拉撒路集團（Lazarus Group）放進黑名單。

美國本周將草案分給15個安理會成員，目前雖不清楚何時進行表決，但不能被有否決權（Veto）的國家否決，意即俄羅斯、中國大陸、法國、英國、美國要同意制裁。

聯合國對北韓的制裁一直保持立場一致，但目前俄羅斯與中國大陸已經表示反對此次加強制裁。美國北韓特使金星容（Sung Kim）表示，美已經與莫斯科和北京討論，但目前沒有任何成效。目前越來越多跡象表明，北韓可能恢復自2017年以來停止的核武器試驗。

由美國起早的聯合國決議草案也將擴大對洲際飛彈發射的禁令，包含巡弋飛彈或「任何能搭載核武器的運載系統」。對北韓方面，原油出口量將減半至每年200萬桶，精煉石油減半至25萬桶，還試圖禁止礦物燃料、礦物油與蒸餾產品。另外，北韓領導人金正恩熱愛吸菸，他在各處視察或出席活動時都被拍到在吸菸，草案中也將禁止向北韓出口菸草或相關產品。

另北韓駭客組織拉撒路集團（Lazarus Group）也將被凍結資產，美認為該集團由北韓情報局控制。拉撒路集團被指控參與了「Wanna cry」勒索軟體攻擊，對國際銀行和客戶帳戶的駭客攻擊，以及2014年對索尼（Sony）影業的網路攻擊。

當被問及與美的討論時，北京駐聯合國大使張軍表示：「我們認為額外制裁無助於緩解緊張局勢，甚至可能使局勢變得更糟。」