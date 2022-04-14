北京國際關係學院智慧財產權與科技安全研究中心主任郝敏14日在大陸《環球時報》撰文指出，美國司法部已宣布結束實施3年的「中國行動計畫」。3月21日開始的堪薩斯大學學者陶豐接受審判，備受矚目，被看作是對「中國行動計畫」終止意義的首次公開測試。4月7日，陶豐被聯邦陪審團認定3項電信欺詐罪和1項虛假陳述罪，每項電信欺詐面臨最高20年聯邦監禁和最高25萬美元罰金；虛假陳述罪最高5年監禁，罰金25萬美元。如此重判再次戳穿美司法部的弔詭伎倆：「中國行動計畫」雖已更名，但針對華人科學家的「圍獵行動」絲毫未見鬆懈。

郝敏分析，第一，刑事指控仍是涉案華人科學家面臨的最大威脅。

美司法部負責國家安全事務的部長助理奧爾森宣布終止「中國行動計畫」時保證，針對科研人員未披露與中國聯繫的案件，考慮藉由處罰較輕的「民事訴訟或行政補救措施更合適」，對「刑事訴訟提高門檻標準，進行更嚴格的審查」。並且，為抵消輿論對該計畫種族標籤的質疑，美司法部將「中國行動計畫」更名為中立的「應對民族國家威脅戰略」。在俄烏衝突背景下，這甚至被解讀為「應對來自俄羅斯的威脅變為更加凸出的任務」。

2019年8月在「中國行動計畫」名下啟動調查的陶豐案，原因是他在「申請美國政府研究資助時沒有報告與中國某大學的聯繫」。這種以往通過行政程序和補救措施能夠在大學內部解決的問題，在拖了兩年多後，特別是在「中國行動計畫」剛剛宣布終止後，仍然被提起刑事訴訟並判處多項重罪，令各界譁然。這再次印證美司法部對此類案件「慎刑」的表態極其虛偽，對華人科學家不合理的嚴刑重判並不想踩刹車。

值得注意的是，FBI局長雷1月31日在雷根圖書館發表講話，稱「中國尋求經濟和政治的（世界）主導地位威脅美國安全。聯邦調查局有超過 2000多例和中國有關案子尚未了結……」面對如此巨大的案件存量，學界紛紛呼籲對不涉及任何國家安全的科研誠信案給予華人科學家特赦，但奧爾森明確表示，不會放棄對任何案件起訴的可能性。

第二，種族標籤疊加國籍差別仍是影響判決的最大因素。

《麻省理工科技評論》2021年12月發布包含「中國行動計畫」77個案例和150多名被告的資料庫，其中被起訴的中國或華裔學者占比88％，成為該計畫以族裔定性的有力證明。陶豐案相較於此前被無罪釋放的胡安明案和檢方撤銷起訴的陳剛案，雖然訴由基本都是被指控「未按規定披露和中國大學的聯繫」，但判決結果卻大相徑庭。

陶豐案令人聯想到2021年5月同樣被苛罰重判的鄭頌國案。陶豐和鄭頌國都在美國工作20多年，但仍保留著中國國籍，與陳剛是美籍華裔、胡安明是加拿大籍華裔科學家在身分上有所區別。鄭頌國案被頂格判罰，成為目前為止涉華科研人員中刑期最長、賠償最高的案件，而陶豐案也是本人戴著電子腳鐐接受長期調查後仍難逃重判的結果。鄭案中，法官宣判時稱「如此重判是有道理的，就是要判給中國看，判給後面一長串正在接受調查或等待宣判的研究人員看……」可以推斷，種族標籤疊加中國國籍成為影響判決的最大因素之一。

第三，美國大學的態度或成「同案不同判」的最後一根稻草。

近年起訴美國大學華人科學家的案例受到中美各界極大關注，而個案結果的差異，往往和科學家所屬大學的態度有著不可忽略的聯繫。

陶豐案中，堪薩斯大學校長、人力資源部負責人、系主任等學校一眾資深官員都充當了檢方證人，將一個行政問題助推為多重重罪的聯邦刑事案件，最終導致陪審團的重判。

和陶豐案幾乎同期，3月16日耶魯大學被司法部要求對醫學院華人教授林海帆啟動調查，引發近百名耶魯教職工的聯名抗議，耶魯校方則回應給予林「堅定支持」，並為其提供法律援助。3月底司法部宣布停止對林的調查。

陶豐案目前的結果引起不少批評，該案律師團表示要繼續申訴或上訴，雖然不敢期待最終結果能有戲劇性反轉，但前些年華人科學家從陳霞芬到郗小星，近期從胡安明到陳剛，都是歷經磨難方獲自由。