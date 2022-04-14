苗栗縣公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

圖為外縣市確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天14日新增確診3例，其中2例為昨天晚間公布的染疫母女，另一位是住在通霄鎮24歲男大生，縣府總共匡列241人，居家隔離107人及自主健康管理130人、4人健康監測，另發放7通實聯制簡訊。

苗栗衛生局指出，昨天晚間已先行公告接觸外縣市確診個案染疫母女，是住在頭份市的41歲婦女、就讀小學1年級的女兒，婦女的老公跟兒子，第1次PCR報告皆為陰性返家居家隔離中，而其先生出現症狀，今天早上10點再次進行2次PCR採檢，報告未出。

另外，第3例24歲男大生，4月14日早上確診，經疫調他在台北就讀，已逾1個月未返鄉，因個案在台北市採檢時填報戶籍地是苗栗，所以中央例入公布為苗栗案例，目前已轉案返台北市由該縣市持續疫調工作。

經疫調匡列情形，確診婦女同住家人居家隔離2人、職場24人及足跡接觸41人自主管理、4人健康監測，其染疫女兒共匡列98位同學及家長居家隔離。

另有1例外縣市確診者足跡，目前已完成匡列員工31人及採檢陰性後自主健康管理，實聯制簡訊發放189筆，所涉及公共場域已完成清消。

昨天13日李綜合醫院PCR採檢站共採檢14人全數陰性；為恭醫院總採檢人數383人，截至早上9點313人陰性，70人報告未出。

衛生局今天持續安排社區篩檢站，時間地點為14日下午1點至晚上5點，通霄光田醫院及為恭紀念醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。