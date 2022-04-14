最新調查顯示，近半年間台北市信義計畫區「台北101」、「臺北南山廣場」、「國泰置地廣場」與「新光信義金融大樓」，辦公租金單價都突破4,000元大關，推升台北A辦市場租金攀新高。

世邦魏理仕今（14）日發布2022年第一季台北辦公室租賃市場報告，受B辦租賃需求縮減的影響，台北市優質辦公室市場平均空置率微升至3.83％，惟仍位處低檔，在房東市場格局不變的情形下，第一季A辦及B辦平均每坪月租較去年成長2.5％，各升至2,945元、1,858元。

2022年台北市中心新供給有限，預計釋出至租賃市場的總樓地板面積約1.5萬坪，世邦魏理仕研究部預測年底空置率將可維持在4％以內。

進一步分析台北辦公室租賃市場，當前A辦詢問度維持穩定，惟A辦空置率僅3.77％，導致中大型租戶可選擇地點有限，搬遷計畫被迫往後遞延，單季租賃案多為200坪以下之小坪數需求。

B辦市場方面，第一季空置率小幅升至3.88％，惟尚屬疫情以來相對低點。

在各商圈表現方面，「領頭羊」信義基隆區租金行情持續走高，平均A辦每坪月租金攀上3,394元，年增率達2.8％。

觀察近半年信義區商辦實價登錄租金紀錄，包含「台北101」、「臺北南山廣場」、「國泰置地廣場」與「新光信義金融大樓」等，都有租金單價突破每坪月租4,000元大關的交易，顯示出租戶為進駐精華地段、彰顯企業形象和爭取優秀人才，不畏A辦租金高漲，預料未來數季信義基隆區頂級A辦租賃需求將維持平穩。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示：「在新冠疫情持續延燒之下，外資企業普遍對於搬遷及租金支出抱持謹慎的態度，短期內大型租賃成交案件將較為零星，2022年台北市場上搬遷活動將以中小坪數單位為主。」

陳頌民表示，根據觀察，科技與金融業者對於辦公空間的升級需求較高，且對於租金的承受度也較高，未來數季將持續見到精華地段A辦成交4千元/坪以上的租金趨勢，預估今年A辦平均租金漲幅可達2％。