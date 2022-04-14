基隆市民進黨市議員第五、七選區初選結果出爐。（陳彩玲攝）

基隆市民進黨市議員第五、七選區初選結果出爐。（陳彩玲攝）

基隆市民進黨市議員第五、七選區初選結果出爐，分別由洪森永、張之豪、吳驊珈、曾怡芳、林坤明闖關通過。市長林右昌子弟兵游本明出戰安樂區落敗，與立委蔡適應前執行秘書吳驊珈僅差距0.0058。游對民調樣本數有疑慮，將向黨部提出複驗。

安樂區市議員選舉競爭激烈，民進黨計畫提名3人角逐，初選時多達5人登記，12日進行初選，今天上午公布民調結果，依「英菲斯特」、「求真」、「趨勢」三家民調公司成績總和取平均，排序為洪森永0.2956、張之豪0.2772、吳驊珈0.1580、游本明0.1522、陳彥寧0.1171。

七堵區初選候選人民調結果，依「英菲斯特」、「趨勢」兩家民調公司成績總和取平均，排序為曾怡芳0.5233、林坤明0.2500、張美瓊0.2268。

基隆市民進黨部代理主委林明智表示，七堵區前2名為曾怡芳、林坤明；安樂區競爭激烈，排序以洪森永、張之豪、吳驊珈取得領先，正式提名作業待執委會正式通過後公告為準。他提及，若參選人對成績有疑義，可至市黨部申訴、申請複查，將依規定請民調公司協助，再由民調小組檢視成績是否正確。

市議員選舉進入倒數，林右昌推派2名子弟兵出戰，備受關注，曾怡芳在初選表現亮眼，以過半支持率，取得參選門票；游本明則以0.0058些微差距，不敵立委蔡適應前執行秘書吳驊珈。

吳驊珈表示，這次初選競爭激烈，支持度相近，每位參選人都有不同強項，過程中也有許多資源爭搶賽，謝謝一年多來服務團隊、委員及地方的協助和支持。游本明對於民調結果則提出疑慮，她認為，3家民調公司中，英菲斯特樣本數不足，導致抽樣誤差較其他家大，要求全面複查該民調公司。