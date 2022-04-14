臺北高等行政法院今宣判，促轉會108年決議審定有關二二八事件的33筆政治檔案，要求國民黨將檔案移歸國有案，經國民黨訴請撤銷後，今遭判決駁回。對此，促轉會今表示，該案是繼今年3月24日「總裁批簽」80筆審定處分訴訟後，第二件宣判政黨政治檔案審定處分訴訟，判決結果顯示出，司法對政黨持有政治檔案應移歸為國家檔案的認可。

針對國民黨訴請撤銷移歸國有的33筆政治檔案，促轉會指出，這33筆檔案為促轉會自國民黨107年10月間主動通報的4萬3095筆檔案中，經多方面檢視、擇選，參酌專家學者意見後，於108年5月3日所完成的第一階段審定政治檔案，因而依法要求國民黨將檔案原件移歸國有。

促轉會指出，國民黨接獲處分後，先後向促轉會申請復查，並向台北高等行政法院聲請停止執行，經法院與促轉會陸續駁回後，國民黨不服，遂提起撤銷訴訟。

對於33筆政治檔案內容，促轉會表示，這批檔案的內容，主要涉及1947年二二八事件發生當時，國民政府、民間各界對事件之處理意見、決策，及特定人士於事件期間的活動紀錄。

除此之外，促轉會指出，該批檔案也包含動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行以來，亦即1945年8月15日後，政府機關頒定法律命令，及政黨舉行會議、議案、執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案與紀錄，這已符合《促轉條例》對政治檔案的定義，因此經促轉會委員會議討論後，決議審定為政治檔案。

促轉會表示，此次33筆政黨政治檔案的審定訴訟，促轉會再度獲勝，代表政治檔案移歸國有已獲得司法認可。接下來，促轉會在過去審定過程中也發現，外界普遍關心的文化工作會、海外工作會、社會工作會等檔案，目前仍未被國民黨列為通報範圍，呼籲國民黨善盡通報檔案的義務，使檔案得以完成審定及移歸，讓歷史真相能早日撥雲見日。