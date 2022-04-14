群聯(8299)今日舉辦技術論壇，執行長潘健成表示，大陸封城加上烏俄戰爭，供應鏈目前確實大亂，消費類市場低迷，惟群聯歷經多年的調整，目前消費性占比營收僅約20%，故受到的影響很小。

潘健成表示，根據數據顯示，NAND Flash應用Enterprise、資料中心等企業用會占比會達到40%，群聯已經投入很多資源在其中，群聯先前與記憶體廠希捷(Seagate)擴大合作，搶攻企業級SSD，今年下半與希捷合作產品將少量多樣推出，預期明年企業級SSD應用就會挹注成長，且透過希捷的合作打入一線大廠的模式，預期2024~2025年成長力道將顯現，未來爭取雲端、企業等級和社群平台委外設計。

烏俄戰爭加上大陸封城，潘健成指出，其實2月中旬大陸零組件需求已經大幅滑落，供應鏈目前確實呈現大亂，消費類市場低迷，惟也看到另外一個跡象，就是西方國家陸續回歸辦公室，就必須進行設備汰換，尤其是半導體客戶，現在看到很多Controller(控制器)的追加訂單。他補充，群聯消費類產品只占比營收20%，所以影響很小。

另外，大陸積極建設半導體生態系，潘健成認為，大陸一定會發展出自有的生態系統，群聯一定會成為其重要夥伴，畢竟大陸是全球最大單一市場，群聯的目標是成為該領域最有影響力的第三方公司，也可以藉此取得營運上的回饋。