全球家用縫紉機製造廠伸興工業大陸張家港廠，配合當地政府防疫封控要求，14日至19日停工。伸興表示，大陸廠目前佔整體生產比重約一成，年產30萬台家，停工期間產量減少1、2萬台，生產由越南廠支援客戶需求，對4月整體產量影響有限。

2020年疫情襲擊全球，居家上班人數大增，不少人DIY縫製口罩，對家用縫紉機需求顯著增長，伸興營收及獲利不減反增，2021年防疫持續助攻，家用縫紉機需求熱度不減，但2021年下半年越南爆發疫情，伸興越南兩工廠降載生產，不過伸興2021年銷售仍飆升至390萬台，締造歷史新高。

伸興表示，今年全球對家用縫紉機需求回歸以往正常水準，伸興對今年營運審慎保守，產銷調整策略而趨於一致，今年生產及銷售目標為300～350萬台，塞港成為出貨最大變數。

伸興第一季營收逐月成長。3月合併營收8.0億元，年減14.30％；第一季合併營收19.80億元，年減22.22％。

伸興主管指出，伸興大陸張家港廠配合當地政府防疫封控政策，決定14～19日停工，並啟動越南廠生產支援客戶需求，對財務及業務暫無重大影響。