檢察總長被提名人邢泰釗今到立法院接受人事資格審查，邢泰釗說，去年3月他曾替「諸慶恩案」聲請再審，深感冤錯個案的糾正平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，因此，若他將來有機會擔任檢察總長，將研議成立「跨級跨轄」的縱向及橫向聯繫平台，適時結合非常上訴與再審的不同救濟途徑。

檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，蔡英文總統3月31日提名邢泰釗為檢察總長，立法院司法法制委員會今審查邢泰釗人事資格，刑接受立委質詢。

邢泰釗說，若有機會擔任檢察總長，將與同仁朝四個方向努力，包括：有溫度的司法、堅持司法獨立性、保持客觀義務，以及精進專業智能。未來工作重點則放在：持續精進檢察業務、加強各機關協調與整合，因應新時代新型態犯罪、適時統一檢察機關適用法律的標準、積極發揮國家最高檢察機關之功能，以及繼續落實並強化非常上訴功能。

邢泰釗提及，他於台高檢署服務期間，於去年3月曾為諸慶恩聲請再審，深感冤錯個案的糾正平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，因此，未來就冤錯個案，將研議成立「跨級跨轄」的縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關的量能，適時結合非常上訴與再審的不同救濟途徑，分從法律與事實層面進行糾錯，以保障被告權益。