苗栗看守所一名63歲的受刑人日前期滿出監，因行動不便且有精神疾病，忘記自己的家在哪裏、無法自行返家，看守所聯繫苗栗縣社會處及警方，得知是苗栗縣通霄警分局西湖分駐所的列管個案，隨後一同護送更生人返家。

苗栗看守所指出，該名受刑人身體狀況不佳行動不便，同時罹有佝僂症（俗稱駝背）及精神疾病，平日在監生活都要獄友幫忙照顧，無人接見關心，本人也說不出來居住地及家人狀況，期滿出所時身無分文，不知該如何回家。

看守所在他出所前，積極聯繫苗栗縣社會處尋求安置，經社會處調查後發現該收容人仍有妻子兒女，且身為西湖鄉分駐所列管個案，看守所聯繫其家人未果，只好請西湖分駐所員警幫忙。

期滿釋放當日，苗所派專人專車護送更生人到分駐所，該名更生人看到熟悉的員警，臉上露出真心笑容，員警也善盡人民褓姆的責任，將更生人護送回家轉交家人，整件護送返鄉任務圓滿達成。

苗所張龍泉所長表示，收容人復歸轉銜是目前法務部的重要政策，收容人在出所前都會經過出所調查，瞭解收容人需求，依其需求轉介到各地社會局（處）、更生保護會、就業中心、毒危中心等社福資源單位，使收容人出監所後得以安頓身心，順利復歸社會，也降低了再犯風險。