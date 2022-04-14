演藝圈中光怪陸離的潛規則傳聞時有所聞，不論台灣、韓國、日本都常傳出令人咋舌的報導，31歲的水原希子最近接受周刊專訪，也自曝曾被男導演用言語性騷擾，她更聽聞一位演員朋友曾向她透露，有名資深男演員拍床戲時都不遮私處，甚至起了生理反應還繼續拍戲，相當不尊重對手。

水原希子擁有一張小巧鵝蛋臉和火辣纖細身材，近年來快速走紅，她不僅是許多產品的廣告代言人，更跨足電影、電視劇圈，演出過《進擊的巨人》、《失戀巧克力職人》等。據《週刊文春》報導，水原希子最近受訪時分享自己觀察到的演藝圈性騷擾現象，她認演藝圈本來就有這現象，「有位男導演也曾用言語性騷擾我，這類的事情數都數不清」。

水原希子先前直播時疑似曾落淚談性騷擾事件。（圖／翻攝自微博）

水原希子進一步說，也許當時那位導演只是無意間脫口說出這些話，卻讓她內心受挫，一直有「難以抹滅的遺憾」，至於最近身陷性醜聞的園子溫導演，她形容對方早就在演藝圈惡名昭彰，此外，「一些年長的男演員拍激情戲時更是拒絕遮住私處，下半身還是處於生理反應狀態時就上場拍戲」，她的一位女演員朋友就碰過這種事。

水原希子無奈說，在演藝圈裡莫名延伸出一種價值觀，「好像在眾人面前敢脫衣服拍戲的才是厲害的演員」，她提議日本演藝圈可以仿效好萊塢，在拍親密戲時請來「親密行為協調員」，為演員擔任與劇組之間的溝通管道，也能維護雙方權益，並向許多女演員喊話，確實有許多製作方稱能提供工作，藉此佔便宜或性侵害對方，希望大家不要被這些人騙，遇到這種事不要吞忍就快跑，演藝圈不是只有這種人，「也有很多人是抱著赤子之心在認真做事的」。