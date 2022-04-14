新北居家照護計畫今全面啟動，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中出席記者會，侯友宜表示，面對感染率高、傳播速度快的Omicron病毒，策略要跟先前不同，新北願意率先承擔，推出「居家照護計畫」，保留醫療量能給中、重症患者是我們的目標，試辦迄今已收治安排150位居家照護病患。

侯友宜說，面對疫情大浪來襲，甚至後面還有海嘯，居家照護絕對是正確方向，希望新北做領頭羊，新北居家照護關懷方案手冊也許做做得並非盡善盡美，但願意把手冊供大家參考分享，防疫不能你我，各縣市有需要有可以視內容做調整，部長如認為地方如有不妥切也可以給新北建議。

陳時中致詞表示，現在是台灣防疫新模式，因為病毒產生很大的不同，以前中重症為主，致死率相對高，現在轉換為輕症為主，去年中症比率跟今年差了65倍、重症差300倍，傳播能力完全不同，以前潛伏期7到14天，現在3天，現在1天就有傳播能力，這是全新不同的病毒，必然要有新的思維做法。

陳時中表示，今年我們有疫苗跟藥物，不用擔心確診數目，要擔心重症有沒被顧好，包括輕症分流跟藥物準備，輕症居家照顧好，醫院壓力就會減輕，正常需要醫療也不會受到擠壓，中、重症在醫院可以受到更完整照顧，加上藥物準備夠，輕重症分流的地基就穩定，大家一起面對問題，合作才會成功「很高興侯市長很勇敢的踏出第一步」。

新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大體系，「生活關懷」於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，照顧民眾在家生活大小事。

「健康照護」由亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院7家責任醫院，做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作，並以「iCare智能照護app」作為居家照護的健康管理工具，透過智能量測設備及數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，同時還有遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。

若居家照護民眾需用藥，新北與新北藥師公會合作，讓責任醫院開立電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達。

另考量到部分居隔民眾，即使在充分提供各種生活醫療的協助下，仍可能出現過度緊張焦慮，感覺壓力難以承受，甚至感到心情憂鬱的情形，「新北居家照護計畫」與在地的臨床心理師公會與諮商心理師公會通力合作，515位專業心理師做為後盾，開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情。