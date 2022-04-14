職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員李恩菲（菲菲）以甜美臉蛋、火辣身材以極高親和力，成為許多粉絲心中的夢幻女神，親民的她樂於在網上分享生活大小事，而李恩菲昨（13日）則透露去學游泳，她還曬出泳裝自拍照，身穿連身泳裝的李恩菲轉身火辣沒布，而她一挺美臀，S火辣線條也全現形，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

身為旱鴨子的李恩菲，最近克服恐懼學游泳，她昨在IG發文說：「從小就沒學過游泳，游泳是所有運動最害怕的事情，但越害怕越要去面對，克服自己的恐懼挑戰自己」，同時，李恩菲也曬出泳裝自拍照，只見她身穿藍色連身泳裝，轉身只有兩條線的交叉設計，讓她的白皙美背全都露。

更吸睛的是，李恩菲一挺美臀，就讓前凸後翹的S火辣線條全現形，加上她頂著一頭微濕長髮，讓畫面散發健康美又不失性感，李恩菲辣照吸引同為啦啦隊的嘎琳直呼：「嗷嗚嗷嗚 這個屁屁」，邱紫庭更大讚：「一早看到心情都好了」，網友也紛紛留言：「齁唷身材很好欸」、「太辣啦」、「菲菲穿泳衣好正」、「你醬子別人就比較難專心學耶」。

而李恩菲不只是啦啦隊女神代表，甜美的她，日前為基隆拍攝觀光宣傳片時，當時李恩菲回眸一笑，更是電暈一票網友，李恩菲還因此擁有「回眸女神」的稱號，也讓她在當時成為話題人物。