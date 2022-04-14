捷運圓山站，1月30日失聯移工侵占現金。/李文正翻攝

捷運警察統計，捷運系統內每年受理民眾遺失物品案件，平均每天高達1.7件，卻仍有乘客因一時的貪念，拿走他人的遺失物品，因而觸犯相關法令，案經員警調閱監視器，很快速的找到犯嫌，依侵占遺失物移送法辦，最常聽到的辯稱就是「我是隨手撿起來的，不知道這樣犯法」，捷警表示，2021年起至今年3月，共受理拾得物780件，另外有87件因一時貪念觸犯刑罰。

捷警表示，今年1月底，民眾在捷運圓山站的悠遊卡加值機，因加值失敗忘記拿走機器返還的300元，遭後方乘客檢走，警方循線找到犯嫌，發現還是一名通報失聯的菲律賓移工，現已遭移民署專勤隊收容。另外，還有民眾遺失一把雨傘，遭犯嫌拿走，類似小額侵佔更是不勝枚舉。

警方統計，2011年捷運系統內發生之侵占案件總計87件，約占捷運系統內刑案比例的30％，拾得人常因不熟悉法律，一時貪心起意將物品據為己有。警方呼籲，搭乘捷運的旅客在離開月台、車廂、廁所時，再一次檢查隨身物品，尤其是在車廂休息、聊天、玩手機的旅客，容易因為分心而忘記帶走自身財物