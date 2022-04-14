韓國辣模辛載恩(又譯申才恩)擁有甜美臉蛋與E罩杯火辣身材，曾拍過知名咖啡品牌，並代言手遊，而這樣的她早已是人妻，但結婚毫不影響她的人氣，申才恩的IG有著破270萬追蹤數，她也沒有因為結婚而尺度變得保守，繼續大方曬性感照，近日她來到烤肉店享受美食，除了掀開衣服之外，還大尺度的只穿圍裙烤肉，畫面撩人。

申才恩擁有纖腰、巨乳火辣身材，連台灣網友們都知道她，給了她「真人版娜美」封號，而申才恩早在2019年就結婚成為人妻，但沒因為這個身分而放棄寫真工作，同時更積極經營社群，平常IG上的照片就已非常火辣，引人遐想，不料疑似因為尺度太大遭到檢舉，申才恩原本的IG帳號遭到強制停用，而此事被發現時，同時讓她經營社交APP的消息也曝了光。

照片中申才恩在烤肉店中，身前有已經烤成金黃色的烤肉，她咬住白色上衣，手中拿著湯匙，對著鏡頭露出誘惑表情，衣服底下她穿著黑色透膚蕾絲內衣，胸形渾圓飽滿，大膽舉動引發討論，申才恩事後寫下：「這裡不是真正的烤肉餐廳，只是裝潢成像烤肉餐廳的地方。」，澄清自己沒有在餐廳裡面掀衣服，違反善良風俗。

另一組照片她尺度更大，正面背面都沒有衣物，全身上下只穿著一件圍裙，幾近全裸，桌上擺著生肉，申才恩半坐在桌上，露出側面屁股蛋，拿著手套鐵夾做出正在烤肉的樣子。