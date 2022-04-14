高雄市左營區3月間發生一起車禍，一輛自小客車未打方向燈就切換自外線車道，迫使外線車道擠向機車道，害2名機車騎士跌撞慘摔成一團。事發過程影片曝光在網路上，引起熱烈討論肇事責任。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一部行車紀錄器，事發地點為於高雄市左營區自由二路、龍華國中前，一輛自小客車3月間沒打方向燈，自內線鬼切至外線車道，導致外線車道的自小客車緊急右靠，進而佔去機慢車道，擠壓1輛機車害摔倒，後方的另輛機車閃避不及接連撞上，騎士摔成一團。令人髮指的是，2輛自小客車釀禍後，逕自向前行駛離去，徒留2名騎士面露痛苦倒在地。

影片曝光在網路上後，網友在留言區熱烈討論肇事責任，紛紛表示，「撞了還無感，這應該直接判肇事逃逸了吧」、「太扯」、「內線硬切造成連鎖反應」、「真的很多這種看都不看就切的…」、「看這種車子開法，頭真的好痛」、「我覺得一切的始因有可能是最內側車道那台SOLIO」；也有網友點出，事故車輛都沒保持安全距離，也是事故成因之一。

還有一名自稱認識傷者的網友回應，後來白色休旅有停下，而白色機車車主是某寵物旅館的老闆娘，因此車禍受有多處擦挫傷，傷勢不輕，仍在恢復中。