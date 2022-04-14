市議員楊典忠抨擊，台北、桃園都有16座寵物公園或專區，台中市僅2座，呼籲市府應重視動物福利。(林欣儀攝)

隨著少子化時代來臨，民眾飼養寵物的情況增加，台中市海線地區毛小孩數量也增多，卻缺乏一座完善的寵物公園，市議員陳廷秀、楊典忠質詢指出，全市目前僅2座寵物公園，相較桃園、台北的16座，相差太多，呼籲市府設置海線專屬寵物公園，可同時解決流浪狗問題。

市府農業局長蔡精強表示，目前台中市寵物公園包括有東區泉源公園、南屯文心森林公園、后里環保公園，都已經完工；太平區公五公園、東勢區河濱公園分別在施工、規畫中，未來將評估在海線適合的公園綠地設置寵物專區。

陳廷秀表示，市府倡導友善毛孩，但全市寵物公園設置不均衡，規畫中的寵物公園分別在大里、后里，其中，后里區人口數遠不及海線的沙鹿、清水等區域總數；反觀海線地區飼養狗狗的民眾逐年增加，卻缺乏適合狗狗奔跑的環境，使得飼主只好將毛孩帶到公園內、放開牽繩，讓牠們宣洩精力。

楊典忠則說，台中市登記的犬貓數量有33萬隻，全市卻只有2座寵物公園，相較台北市與桃園市有19處寵物公園或專區、新北有16座，台中市寵物活動區域太少，呼籲市府應重視動物福利、推動友善動物措施。

陳廷秀強調，近日曾發生一起公園內狗咬狗的事件，若提供適當的寵物公園與適當設施，可降低毛小孩間的衝突；呼籲市府在海線開闢適合的寵物場域，提供友善動物環境，也能提升民眾領有流浪狗意願，從根本上解決一部分流浪狗問題。

市長盧秀燕說，有的縣市因公園有限制寵物進入、才需要人寵分開，但台中市的公園都開放寵物進入；若有合宜場所且經費許可，也可以再開闢寵物專屬區域。

建設局長陳大田說，台中市內的公園綠地約有900處，只要符合公園與動保相關規定，寵物都能到公園內奔跑；也將配合農業局設置寵物專區，未來會進行滾動式檢討。