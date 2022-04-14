未來完工後將設置非營利幼兒園，提供市民更便利優質的托幼環境。（陳世宗攝）

后里區的鄉親有福了！為讓年輕夫妻勇於生兒育女，后里區內埔國小新建公共化幼兒園舍14日正式動工，工程款總經費4381萬元。市長盧秀燕指出，將興建地上3層建築，預計明年8月完工，未來完工後將設置非營利幼兒園，全園共可招收76名幼生。

盧秀燕表示，創校114年的內埔國小，新建公共化幼兒園14日動工，新建園舍為3層樓建築，總經費約4381萬元，預計明年8月竣工；完工後將設置非營利幼兒園，招收3至5歲混齡班2班、2歲專班1班，全園共招收76名幼生；讓家長安心送托。

市議員陳清龍指出，后里區近10年來，因中部科學園區的設置，經濟快速蓬勃發展，高科技人才群聚吸引許多人口遷居，后里區目前公立幼兒園及非營利幼兒園僅有7處，公共化教保服務需求度高，未來嶄新的校舍可為幼兒提供優質的學習環境。

教育局長楊振昇強調，市府致力推動「公托公幼倍增計畫」，規畫2019至2022年擴增公共化幼兒園至少180班以上。108學年度增設41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，截至目前已達162班，累計可招收人數4385人；111學年度預計增設52班，提供市民更便利優質的托幼環境。