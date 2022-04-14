多數的台灣人大都習慣晚上睡前洗澡，一名台師大的男同學表示，從小到大全家人都是在早上洗澡，直到上大學住學校宿舍後才發現同學們不會早起淋浴，讓他相當訝異，貼文引起網友熱烈討論。

男同學在Dcard發文表示，在家裡，家人們都會在早上洗澡，因為早上睡醒後身體會分泌一些類似汗水或者一些骯髒的東西，即使睡前都有洗澡，早上醒來還是會再沖一次，所以他一直認為在早上出門前淋浴很正常，直到上大學搬進學生宿舍，才發現大家都沒有早上洗澡的習慣。

原PO說，雖然還是會遇見少數人也在早上洗澡，不過一觀察到這情形還是讓他很訝異，忍不住好奇詢問「大家早上是會洗澡呢？還是不會洗澡？還是只有小部分人會這樣」

貼文引起熱烈討論，網友們紛紛表示「睡覺跟洗澡，我選擇多睡一點」、「我看都是外國僑生才會早上再洗一次」、「大學班上有幾位不同東南亞國家的外籍生，他們說家鄉的氣候太濕熱，所以早上習慣會再洗一次澡才出門，台灣人有這樣習慣的反而沒有遇過」、「早上洗澡完比較舒服，也比較好整理頭髮，我很喜歡，但之前聽醫生說台灣的氣候不太適合一天洗兩次，會過度清潔」、「晚上不洗早上才洗」。

耶魯醫學院的副主任醫師苟哈拉博士說，早晨洗澡可以讓我們在忙碌的一天開始前做好準備，另外專家雷斯也表示，早晨洗澡能夠刺激皮膚細胞活化，針對油性皮膚、長痘痘的人，早晨洗澡對他們有許多好處。那如果早晚都洗、一天洗兩次澡呢？苟哈拉醫師則認為這樣會使皮膚變得乾燥，可能會惡化皮膚狀況。