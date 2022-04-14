虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境設置目標是創造顯著的地標性，使虎尾鐵橋的夜景成為區域的特色亮點，預計七月完工。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年初推動虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境設置，擬透過布置光環境展現古蹟的重點建築特色，縣府文化觀光處表示，目前完成規畫設計，將運用動態燈光效果，傳達五分車通過鐵橋結構的意象，預計七月完工。

虎尾鐵橋是雲林縣定古蹟，最早於1910年就存在，前身是「大日本製糖株式會社」（簡稱日糖）的木造鐵道橋，1931年日糖會社基於日益繁忙的客貨運業務，重新利用不同鋼構型式，興建11座橋墩、10座橋桁、總長300.6公尺的鐵橋。1959年擴建為總長430公尺，隔年竣工，即是目前的模樣。

虎尾鐵橋所鋪設之鐵軌是特有的三線平行軌，為五分軌與七分軌並置，七分車可銜接台鐵軌距做轉運使用，五分車通以運送原料為主，但也能做為營業線載運旅客。

今年初雲林縣文觀處執行虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境案，藉由光環境展現古蹟特色，並營造夜間景觀，雲林縣多一個夜間遊憩的新去處。本案由曾參與台南月津港燈節的沁弦築影照明設計有限公司執行。

文觀處長陳璧君表示，七月完工後將提升整體的光照環境，特色的燈光效果也會創造顯著的地標性，使虎尾鐵橋的夜景成為區域的特色亮點。

陳璧君說，虎尾鐵橋光環境特色之一是運用動態燈光效果傳達五分車穿越鐵橋的意象，晚間整點表演一次；其二是在特定節氣如春分、夏至、秋分、冬至當天以特殊光線呈現。