金像電(2368)第1季合併營收為72.18億元，年增24.79%，為單季歷史次高，近期大陸上海及昆山大規模封城停工，對產業鏈造成衝擊，不過目前金像電第2季展望不變，亞系外資看好金像電在伺服器技術領先地位，重申「買進」評等及目標價108元。

大陸本土疫情嚴峻，上海及昆山相繼於3月28日及4月1日封城停工，目前上海及昆山僅部分解封和分區管理，儘管整體產業鏈不順，金像電亦謹慎因應4月狀況，不過伺服器市場需求強勁，金像電訂單能見度已達半年，金像電認為，只要封城停工不超過1個月，第2季持續成長展望不變。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，金像電董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣5億4648萬7840元，銷除股份為5464萬8784股，減資比例為10%，預計每股退還股東1元，減資後股本為49億1839萬570元，公司董事會亦通過配發每股現金股利2.2元，若參與配息及現金減資，今年合計每股配發3.2元。

亞系外資報告指出，Intel Whitley/Eagle Stream滲透率提升及強勁雲端服務器需求將優化公司2022年產品組合，雖然有大陸供應鏈物流不確定，且競爭一直存在，但我們相信金像電專注高階雲端市場，是最具競爭力的供應商，我們將金像電2022年的每股盈餘上調1%，重申「買進」評等及目標價108元。