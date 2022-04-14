談及電信網路詐騙案件受騙人被騙資金追繳和返還方面的工作，大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義14日在國新辦發佈會上表示，2021年共緊急止付群眾被騙款3291億元（人民幣，後同），協助正在匯款的150萬名受害群眾免於被騙。

劉忠義指出，全國公安機關堅決踐行把追贓挽損作為反詐工作的重中之重。近年採取了一系列工作措施。第一是建立快速止付凍結機制，優化升級平台系統，盡可能止付凍結受害人被騙資金。2021年，共緊急止付群眾被騙款3291億元，正在打款的150萬名受害群眾免於被騙。

據中新網報導，第二是建立涉詐銀行帳戶風險監測攔截機制。由大陸公安部、人民銀行指導各銀行金融機構，建立大數據風控模型，對涉電信網路詐騙的風險帳戶，即時進行資金攔截，累計攔截102萬個資金帳戶148億元。

第三是依法及時返還被騙資金。由大陸公安部會同銀保監會制定《電信網路新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規定》及實施細則，對權屬明確、符合返還條件的涉案凍結資金，依法及時返還被騙群眾。2021年，全國公安機關共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。