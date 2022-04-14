唐美雲的母親唐冰森，也是國寶級的歌仔戲小生，4月3日因心臟衰竭逝世，享耆壽93歲。唐冰森今日早上10點舉辦祈福法會和公祭。唐美雲說媽媽開始頻繁出入醫院那段時間，她的劇團準備在國家戲劇院公演，要排戲，又得一邊拍電影，分身乏術非常焦慮，心裡時刻掛念媽媽。她透露子女們最後一次為媽媽更衣時，媽媽呈現安睡的狀態，非常祥和，身體都是軟的，臉很紅潤。

唐美雲以前都跟媽媽開玩笑，一個彰化千金不做，跑去演歌仔戲，如果她留在家裡當千金小姐，現在自己就是富二代了。媽媽卻說各人有各人的命運，要做有意義的事情，很感念父母將歌仔戲文化傳承給她。

吳念真（左起）、蔡振南、黃韻玲參加唐美雲母親唐冰森告別式。（粘耿豪攝）

唐美雲在演藝圈提攜後輩不遺餘力，今日有眾多星友、後輩前往弔念給唐美雲加油打氣，包含吳念真、吳定謙、蔡振南、羅北安、鍾欣凌、林美秀、黃韻玲、白家綺、吳東諺、王瞳、艾成、蘇晏霈、傅子純、王燦、紅毛、李興文、方馨、陳竹昇、歌仔戲國寶王金英和小咪等人都到場致意。另外，和唐冰森同期、高齡88歲歌仔戲國寶廖瓊枝更到場送「師嫂」一程。

蔡振南表示當時Line唐美雲時，她媽媽剛好離世，趕緊要她回家處裡，她也安慰唐美雲，要讓媽媽放心的走，不要太傷心。羅北安也表示，唐美雲一直都是個「瘋女人」，工作非常多，「她很少睡覺，我們看到她不是問吃飽了沒，是問今天有沒有睡，約好要再一起為戲劇藝術瘋下去。」

國寶廖瓊枝與唐美雲父親為師兄妹，和「師嫂」唐冰森、唐美雲感情好到像家人。她分享一次師兄和師嫂吵架，師兄氣得跑到她家不回家，她充當和事佬，師兄還鬧脾氣說，「如果她（唐冰森）沒來帶我，我就不要回去。」廖瓊枝只好打電話唐冰森，師兄才回家。她也希望唐美雲能夠節哀，多多保重。