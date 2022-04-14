強大聯合投資公司（下稱強大公司）表示，旗下100％持股之網路媒體《毅傳媒》111年4月13日發生改組。強大公司新任董事長為宣昶有同日就任表示，將檢討過去經營情況，未來會持續努力，以符合多數股東期望公司在營運面、財務面之改革冀望。

毅傳媒控股股份有限公司（下稱毅傳媒公司）為強大聯合投資股份有限公司（下稱強大公司）百分之百持股。

強大公司由已發行股份總數過半數之股東，基於強化並保障股東權益及實現公司治理之目的，於111年4月13日依公司法第173-1條規定召開股東臨時會，全面改選董事及監察人。

強大公司新任董事長為宣昶有，強大公司同日改派毅傳媒公司之三名董事及一名監察人，前任負責人巫俊毅同時解任強大公司及毅傳媒公司之職務。

強大公司強調，二家公司新任負責人均發函，請前任負責人巫俊毅應辦理公司財務及業務交接，且不得再以強大公司及毅傳媒公司之負責人或經理人名義對外為任何法律及事實行為，亦勿擅自使用《毅傳媒》發佈新聞，以免混淆公眾視聽。