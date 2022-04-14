社福團體再度呼籲朝野促修菸防法，禁絕紙菸危害國人健康。（陳鴻偉翻攝）

社福團體再度呼籲朝野促修菸防法，禁絕紙菸危害國人健康。（陳鴻偉翻攝）

立法院14日首次舉辦《菸害防制法》修正案公聽會，邀請專家學者提供意見，許多社福團體及家長均在場外聲援，希望立法院修法禁售紙菸，減少二手煙公害。新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍帶著巨鎖和鑰匙，希望立法院盡速解鎖菸防法！翔愛公益慈善協會執行長王璟琦則強調，國人健康不分藍綠，一起呼籲朝野盡快通過政院版的菸防法修正。

何若萍指出，去年底她和10幾位媽媽多次繞行行政院，呼籲政府盡快通過菸防法修正案，倡導全面禁售紙菸，打造台灣成為「無煙之島」；因為孩子的健康不能等，媽媽們希望立委清楚知道：紙菸就是危害青少年健康的殺手！

有家長表示，世界各國管制菸害，紐西蘭政府的成效有目共睹，去年底紐西蘭就大刀闊斧啟動「2025年無菸行動計畫」，依照這個計畫，65年後能合法購菸的人都要80歲以上。更重要的是，此方案沒有傷害到既有吸菸者的利益。

家長認為紐西蘭能，台灣為什麼不能？國健署統計台灣有超過8.1萬名青少年使用紙菸，台灣每25分鐘就有1人死於紙菸的傷害，紙菸可輕易取得且成本較低，最容易成為青少年初次使用的菸品，如果能讓新世代無法接觸紙菸，禁售紙菸就不再是不可能的任務。

王璟琦則強調，國人的健康不分藍綠！《菸害防制法》攸關民生健康，應該超乎黨派政治、遠離利益團體，經過15年漫長等待，行政院好不容易把這部得罪菸商的法案送進立法院，為守護國人健康，行政院敢得罪菸商把法案送進立法院，立法院豈能拖延修法？

社福團體表示，現在各界討論菸害防制議題，總是過度關注在吸菸者身上，忘了其實台灣有8成7民眾、近9成青少年是根本不吸菸；因此只談尼古丁成癮是畫錯重點！紙菸產生的二手煙公害才是最需要解決的問題，反菸團體及立委們應該正視二手煙及燃燒紙菸對孩子的危害。

王璟琦說，青少年因為好奇遭受菸害，尤其是二手煙的公害；菸害防制法修正案提高禁菸年齡、擴大禁菸場所，確實能遏阻菸害及二手煙害，他們今天在立法院外發聲，鄭重呼籲朝野立委儘速通過菸防法修正案，真正守護國人的健康。

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