眾人一起宣布桐花季來臨。（銅鑼觀光產業協會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局、銅鑼鄉公所與銅鑼觀光產業協會，14日舉辦「春桐漫步旅」宣傳會。（銅鑼觀光產業協會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局、銅鑼鄉公所與銅鑼觀光產業協會，14日舉辦「春桐漫步旅」宣傳會，同時宣布銅鑼鄉桐花祭即將開幕，邀請民眾來銅鑼鄉賞花旅遊。

宣傳會上苗栗議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年、縣府文觀局長林彥甫與銅鑼觀光產業協會理事長洪西國等人到場共襄盛舉。

謝昌年表示，銅鑼鄉每年會下2次「雪」，一次是11月宛如白雪鋪地的杭菊，4、5月則是白雪披覆山頭的油桐花，最近將進入桐花季，鄉公所23日將在雙峰山下辦理桐花季開幕，當天還有音樂會，邀請到多次入園金曲獎的客家創作歌手黃珮舒、在地的森林裡的古典樂團到場演出，還有迎客小市集、DIY等活動，邀請民眾來同樂。

洪西國說，桐花在早期是客家人的經濟作物，客委會推動桐花季之後，每年4、5月份都會吸引大批遊客來到銅鑼，協會今年也特別印製《山旅手帳》旅遊手冊，遊客只要憑手冊集章，就有機會換到限量200瓶的『氮』汽水。

另外，活動期間只要使用5倍券消費就送來店禮、消費滿3000元再送天然香茅趨蚊棒一組，還有多項店家消費折扣。4月15日起到5月2日，也將集結銅鑼以及苗栗特色青年在姜太公道場推出花樹下市集，並規畫山村尋桐小旅行活動，歡迎民眾來體驗客家文化之旅。