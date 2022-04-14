隨著科技的進步，網路上越來越多人靠著修圖軟體變美走紅，甚至連男生都能一秒變女生，也會因此發生多起詐騙案或是本人與照片相差甚大的情況。而有「最美禮生」之稱的JKF性感辣模「糖糖」就是以美艷臉蛋、火辣身材在網路上走紅，今（14）日她也遭到AV導演圤智雨公開「零修圖的真實面貌」而引起網友熱烈討論。

糖糖擁有精緻的巴掌臉與一雙水汪汪的大眼睛，加上苗條又纖細的火辣身材，以及雄偉的D級上圍，讓她在網路上火速竄紅，IG吸引超過29萬人追蹤。但仔細看會發現糖糖的照片幾乎每張都有特別修飾過，除了下巴特別尖之外，精緻的巴掌臉與高挺的鼻子也讓部分網友認為她有些修過頭，顯得不像真人，反而像五官精緻的洋娃娃。

而AV導演圤智雨稍早在臉書上公開她修圖前後的對比照，無奈表示：「對於糖糖我只想說很可惜，很浪費。她對自己極沒自信，所以修圖都過頭，其實她本人非常上相，根本可以走自然路線」，甚至直接誇讚她有當一線女星的本錢，不用當禮生也會紅，只是周圍有太多「假會」的人阻擋她的發展。

網友看到對比照後也相當震驚，紛紛留言表示：「好難得看到無修圖比修圖還美的」、「她修圖真的是多餘的，本神就很好看」、「真的不懂…..修圖修道下巴可當鉛筆要幹嘛？！」、「比較喜歡無修圖」、「無修卡水」、「我也很推糖糖，努力認真，但是常常給自己太多的壓力了」、「少數修了還比較怪的」、「本身底質就優」意外引起話題。

事實上，糖糖過去曾是賽車場上的模特兒，但因妹妹出了一場嚴重車禍陷入昏迷，朋友帶她參加媽祖遶境，讓她從神明轎子前跪求妹妹甦醒，沒想到活動結束後原本昏迷指數只有3的妹妹竟真的醒了，讓她相信神明的力量因此接觸了禮生的工作。