閱讀能刺激想像力，讓文字在大腦圖像化，就像自己拍攝了一齣電視劇或電影，然而「書」不僅能「看」，也能夠「讀」出來，在語調與情緒交織下，能讓孩子更容易沉浸在故事氛圍中，帶起規律閱讀習慣。

基隆市政府響應423世界書香日，啟動「悅讀快閃•棒棒相傳」活動，鼓勵大家朗讀故事相互分享。

基隆市政府教育處科長薛莉萍表示，學齡前孩子看不懂文字，大多由圖像理解圖書故事，國小生認識文字越來越多，能讀懂故事書，但不一定可以瞭解到字句含意，家長與老師協助將故事讀出來，更能引發孩子閱讀興趣。

基隆市在4月11日開始，召集全台民眾在「跨閱基隆」臉書專頁，放上2至3分鐘月讀書籍影片，每個人都能將喜歡的書籍，用帶著情感的朗讀聲音，把好書介紹給其他人，為期1個月到4月30日為止。

薛莉萍強調，推薦好書時，如果能用朗讀方式，更他人可以身入其境，激發出想閱讀好書慾望。

基隆市百福國中與周邊幼兒園合作，有哥哥姐姐講故事活動。薛莉萍說明，幼兒園幼童無法瞭解文字，國中生已經能掌握文字意涵，但要把書本故事講給小朋友聽，必須完整融會貫通後，仔細思考怎麼講才能讓對方聽的懂，本書讓國中生沉浸在想像大海，也讓小小孩激發聽故事渴望。